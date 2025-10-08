150 unes de presse qui ont marqué l'histoire

D'une guerre à l'autre, d'un exploit sportif à une élection historique, la presse écrite a été, tout au long du XXe siècle, le témoin, et l'acteur à part entière, de soubresauts, d'aventures et d'événements aussi tragiques qu'heureux. La victoire du Front populaire, Vatican II, les premiers pas de l'Homme sur la Lune, la loi Veil, la chute du mur de Berlin, la fin de l'apartheid, la consécration de l'équipe de France de foot en 1998 et en 2018, l'élection de Barack Obama, Charlie Hebdo, le confinement, les attentats du 7 octobre 2023, les jeux Olympiques... Certaines unes ont fait l'histoire autant qu'elles l'ont immortalisée. Elles ont été pionnières, ont bouleversé le monde de l'image, de l'écrit et de l'information. Miroir du monde et des peuples, elles ont une histoire en même temps qu'elles en racontent une. A travers plus de 150 unes, de France-Soir, du Canard enchaîné, du Nouvel Observateur, du Figaro, du Monde, de Libération, de Ouest-France... et d'analyses précises et détaillées, ce livre nous plonge, à l'heure des réseaux sociaux, dans des archives et une chronique uniques de la presse, de la France et du monde. Avec une préface de Pierre Haski Retrouvez notamment : La Première Guerre mondiale La Révolution russe Nungesser et Coli La crise de 1929 Hitler au pouvoir Le Front populaire La guerre d'Espagne La conférence de Munich La rafle du Vél d'Hiv Stalingrad La Résistance Hiroshima Les procès de Nuremberg La construction du mur de Berlin La création d'Israël La révolution maoïste La guerre de Corée Le sacre d'Elizabeth II La guerre d'Algérie Spoutnik La nouvelle vague La crise des missiles L'assassinat de Kennedy L'abolition de la ségrégation La première greffe de coeur Mai 68 Le printemps de Prague Armstrong sur la Lune Le 11 septembre 2001 Le passage à l'euro Le 21 avril 2002 L'attentat de Charlie Hebdo Le 13 novembre 2015 L'élection d'Emmanuel Macron La mort de Johnny Halliday La victoire des Bleus en 2018 Le mouvement #MeToo La guerre en Ukraine