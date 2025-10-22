Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Découvrez la place Saint-Marc au petit matin, admirez le spectacle extraordinaire des palais vénitiens, sillonnez le Grand Canal à bord d'un vaporetto... Laissez-vous envoûter par l'atmosphère mystérieuse de Venise. Dans Le Routard Venise, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (savourez la cuisine vénitienne, inspirée de la mer ; découvrez l'atmosphère mystérieuse de la basilique Saint-Marc, et sa place, joyau de la ville...), des visites (admirer les palais vénitiens à bord d'un vaporetto sur le Grand Canal ; sillonner la ville sur les pas de Corto Maltese...) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Venise hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.