Affiches à colorier Merveilles d'Asie

36 cartes que vous pouvez découper puis envoyer à votre famille ou à vos amis ! Coloriez des paysages apaisants évoquant le Japon, la Chine, la Corée ou bien encore l'Inde et l'Indonésie ! Ente temples, cerisiers et forêts luxuriantes, dépaysement assuré ! Aquarelle, feutres, crayons : employez la technique de votre choix et affichez ces dessins une fois que vous les aurez terminés ! Grâce à ces ravissantes affiches à offrir, à s'offrir ou à encadrer, révélez l'artiste qui sommeille en vous ! Près de 35 superbes dessins à découvrir et colorier.