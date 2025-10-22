Inscription
#Beaux livres

24 enquêtes de L'Avent

Collectif, Deux Coqs d'or

ActuaLitté
Le temps peut paraître fort long jusqu'à Noël... Pour patienter, découvre, du 1er au 24 décembre, toutes sortes d'énigmes à résoudre ! Tu vas voyager aux quatre coins du monde, remonter le temps et rencontrer des personnages célèbres... ou farfelus ! Dans les pages scellées, tu trouveras près de 120 défis à relever. Pour t'aider dans tes missions, tu peux compter sur une super panoplie d'accessoires : une loupe à filtre rouge, une roue de décodage et une carte pour déchiffrer les messages cachés... En route pour l'aventure !

Par Collectif, Deux Coqs d'or
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Deux Coqs d'or

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Retrouver tous les articles sur 24 enquêtes de L'Avent par Collectif, Deux Coqs d'or

Commenter ce livre

 

24 enquêtes de L'Avent

Collectif, Deux Coqs d'or

Paru le 22/10/2025

32 pages

Hachette

19,95 €

ActuaLitté
9782017335849
© Notice établie par ORB
