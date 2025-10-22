24 enquêtes de L'Avent

Le temps peut paraître fort long jusqu'à Noël... Pour patienter, découvre, du 1er au 24 décembre, toutes sortes d'énigmes à résoudre ! Tu vas voyager aux quatre coins du monde, remonter le temps et rencontrer des personnages célèbres... ou farfelus ! Dans les pages scellées, tu trouveras près de 120 défis à relever. Pour t'aider dans tes missions, tu peux compter sur une super panoplie d'accessoires : une loupe à filtre rouge, une roue de décodage et une carte pour déchiffrer les messages cachés... En route pour l'aventure !