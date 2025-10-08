Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Best of des recettes Air Fryer

Pauline Dubois-Platet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il fait frire et dorer les aliments avec une quantité d'huile très réduite, mais s'il s'est imposé dans nos cuisines, c'est aussi grâce à sa polyvalence : non seulement il peut frire, mais aussi cuire, griller ou rôtir les aliments. Moins énergivore qu'un four pour des performances similaires, il a séduit des centaines de milliers de consommateurs. De l'apéritif au dessert, découvrez 100 recettes gourmandes, dorées et saines. Chips de légumes, boulettes caramélisées, ribs de porc laqués, lasagnes au boeuf, fish and chips à la bière, bâtonnets de poisson pané, gratin dauphinois, crumble de fruits rouges, cookies au chocolat... Lancez la recette de votre choix, programmez votre air fryer et régalez-vous... en toute légèreté !

Par Pauline Dubois-Platet
Chez Larousse

|

Auteur

Pauline Dubois-Platet

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine au robot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Best of des recettes Air Fryer par Pauline Dubois-Platet

Commenter ce livre

 

Best of des recettes Air Fryer

Pauline Dubois-Platet

Paru le 15/10/2025

240 pages

Larousse

24,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036080454
9782036080454
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.