Best of des recettes Air Fryer

Il fait frire et dorer les aliments avec une quantité d'huile très réduite, mais s'il s'est imposé dans nos cuisines, c'est aussi grâce à sa polyvalence : non seulement il peut frire, mais aussi cuire, griller ou rôtir les aliments. Moins énergivore qu'un four pour des performances similaires, il a séduit des centaines de milliers de consommateurs. De l'apéritif au dessert, découvrez 100 recettes gourmandes, dorées et saines. Chips de légumes, boulettes caramélisées, ribs de porc laqués, lasagnes au boeuf, fish and chips à la bière, bâtonnets de poisson pané, gratin dauphinois, crumble de fruits rouges, cookies au chocolat... Lancez la recette de votre choix, programmez votre air fryer et régalez-vous... en toute légèreté !