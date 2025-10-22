" La mémoire de[s] années glorieuses [du cinéma]. Ou plutôt celle de ses coulisses et de ses tournages" Jean-Christophe Buisson, Le Figaro magazine Saviez-vous que Gabin et Sergio Leone avaient prévu de tourner ensemble ? Qu'Alfred Hitchcock était le roi des blagues douteuses ? Que Spielberg rêvait de tourner un James Bond ? Que Belmondo s'improvisa cascadeur sur L'Homme de Rio ? Plongez dans la genèse des plus grands films pour en découvrir l'envers du décor : entre producteurs fous, réalisateurs sous pression, techniciens de génie et vedettes ingérables, l'histoire du cinéma se déroule sous la plume alerte et pleine d'humour de Philippe Lombard, cinéphile passionné. 500 secrets de tournage rares, incroyables et drôles pour un voyage hors champ, complètement renversant !