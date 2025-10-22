Kore Kaite Shine Tome 6

Alors qu'Urara Morisaki se remémore un passé qui ressemble à celui d'Ai et de ses amies, le groupe décide de se lancer dans un projet audacieux ! Leur objectif : participer au Manga Kôshien, un prestigieux concours opposant divers clubs lycéens autour de la création d'un manga d'une page. Une occasion en or pour ces adolescentes de se faire remarquer par les maisons d'édition. Il est temps de se préparer à la plus grande épreuve depuis la création du club. Kore Kaite Shine est un manga récent qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Lauréat du prestigieux prix Manga Taishô en 2023, son auteur Toyoda Minoru raconte avec brio le parcours d'adolescentes désireuses de se faire une place dans le monde du manga. Débordant de joie, de passion et d'enseignement sur ce métier épanouissant mais exigeant, cette oeuvre offre une toute autre vision de cet univers qui captive tant de lecteurs depuis de nombreuses années. Même si Toyoda Minoru est un vétéran, Kore Kaite Shine est sa première oeuvre publiée en France. Et quelle découverte ! Ce titre est une excellente vitrine du talent de cet artiste en matière d'écriture et de créativité.