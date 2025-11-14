Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Eloge des oiseaux de passage

Jean-Noël Rieffel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Observez. Ressentez. Emerveillez-vous. Jean-Noël Rieffel nous guide dans un voyage extraordinaire à travers le monde des oiseaux, où chaque battement d'aile raconte une histoire de liberté, de survie et de beauté. Dans cet ouvrage captivant, Jean-Noël Rieffel nous emmène au coeur d'une aventure ornithologique unique, mêlant observations scientifiques et méditations poétiques. A travers ses récits personnels et ses rencontres avec des espèces fascinantes, l'auteur révèle comment les oiseaux peuvent nous reconnecter à l'essentiel dans un monde de plus en plus déconnecté de la nature. De l'observation d'un harfang des neiges sur l'île de Ré aux nuits passées en forêt à l'écoute des engoulevents, chaque chapitre dévoile les secrets d'un univers ailé en péril. L'auteur partage ses techniques d'observation, ses découvertes exceptionnelles et sa philosophie de l'attention, transformant l'ornithologie en véritable art de vivre. Plus qu'un simple guide naturaliste, ce livre est un manifeste pour la préservation de notre patrimoine naturel. Les lecteurs découvriront une nouvelle façon de percevoir le monde, où chaque chant d'oiseau devient une invitation à ralentir, observer et s'émerveiller. Une lecture essentielle pour tous ceux qui cherchent à renouer avec la beauté du monde sauvage.

Par Jean-Noël Rieffel
Chez Points

|

Auteur

Jean-Noël Rieffel

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eloge des oiseaux de passage par Jean-Noël Rieffel

Commenter ce livre

 

Eloge des oiseaux de passage

Jean-Noël Rieffel

Paru le 14/11/2025

168 pages

Points

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425532
9791041425532
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.