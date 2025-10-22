Inscription
#Manga

Le secret d'Aiko Tome 5

Kaori

ActuaLitté
Aiko est un véritable garçon manqué... mais une fois transformée en Mai, une adorable soubrette ultra-féminine travaillant au maid café Spica, Aiko remporte un franc succès ! Au lycée, Léo, son petit ami, est son ennemi juré. Et comme Aiko est très timide, leur relation reste secrète. Mais Takumi, le nouveau chef cuistot, a découvert le pot aux roses. Et, cerise sur le gâteau, il lui avoue être amoureux d'elle ! Et comme si ce n'était pas déjà un tantinet compliqué, Aiko avait promis de se donner à Léo si son club de basket remportait le grand tournoi. Et devinez qui a gagné ?

Par Kaori
Chez Panini comics

|

Auteur

Kaori

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

Le secret d'Aiko Tome 5

Kaori

Paru le 22/10/2025

Panini comics

8,29 €

ActuaLitté
9791039140317
