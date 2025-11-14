Pourquoi l'écologie perd toujours Il nous arrive d'entendre que nos politiques ne sont pas à la hauteur. C'est évident dans le cas de l'écologie, puisque rien n'est fait par le gouvernement pour enrayer la machine infernale, ou si peu. Mais Clément Sénéchal s'attèle ici à comprendre les autres causes, plus discrètes, qui conduisent l'écologie politique à l'échec : celles qui s'enracinent dans son propre camp. Structurellement, l'écologie, fruit de l'environnementalisme, s'est constituée comme une cause des élites. Dès les années 1970, ses militants, les ONG et certains politiques ont fait d'elle un objet de lutte pour privilégiés, morcelable, négociable et, surtout, profitable. Ce faisant, ils et elles ont réduit la lutte à une mise en scène impuissante, éloignée des citoyens et des citoyennes. Pour construire les victoires de demain, il est pourtant nécessaire de regarder bien en face les impasses de cette "écologie du spectacle" . Clément Sénéchal Diplômé de sociologie et de philosophie politique, expert des enjeux climatiques, il a été porte-parole dans une grande ONG environnementale pendant plusieurs années.