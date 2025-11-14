Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Pourquoi l'écologie perd toujours

Clément Sénéchal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pourquoi l'écologie perd toujours Il nous arrive d'entendre que nos politiques ne sont pas à la hauteur. C'est évident dans le cas de l'écologie, puisque rien n'est fait par le gouvernement pour enrayer la machine infernale, ou si peu. Mais Clément Sénéchal s'attèle ici à comprendre les autres causes, plus discrètes, qui conduisent l'écologie politique à l'échec : celles qui s'enracinent dans son propre camp. Structurellement, l'écologie, fruit de l'environnementalisme, s'est constituée comme une cause des élites. Dès les années 1970, ses militants, les ONG et certains politiques ont fait d'elle un objet de lutte pour privilégiés, morcelable, négociable et, surtout, profitable. Ce faisant, ils et elles ont réduit la lutte à une mise en scène impuissante, éloignée des citoyens et des citoyennes. Pour construire les victoires de demain, il est pourtant nécessaire de regarder bien en face les impasses de cette "écologie du spectacle" . Clément Sénéchal Diplômé de sociologie et de philosophie politique, expert des enjeux climatiques, il a été porte-parole dans une grande ONG environnementale pendant plusieurs années.

Par Clément Sénéchal
Chez Points

|

Auteur

Clément Sénéchal

Editeur

Points

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi l'écologie perd toujours par Clément Sénéchal

Commenter ce livre

 

Pourquoi l'écologie perd toujours

Clément Sénéchal

Paru le 14/11/2025

192 pages

Points

9,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041421763
9791041421763
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.