Héros rebelles et ennemis impériaux sont au rendez-vous ! Un espion impérial est envoyé sur une planète reculée par Palpatine : la princesse Leia réussira-t-elle à démasquer l'ennemi dissimulé ? Boba Fett se lance dans une mission impossible, tandis que Dark Vador se rapproche dangereusement de la flotte rebelle. Un seul officier pourrait encore sauver l'Alliance... mais le lieutenant impérial Janek Sunber combat-il dans le bon camp ? Les séries Star Wars de la période 1991-2014 (publiées aux Etats-Unis par Dark Horse) sont réunies dans d'épais volumes d'environ 450 pages, explorant différentes époques de la galaxie. Ce troisième tome consacré à l'ère de la Rébellion rassemble trois récits longs, accompagnés de plusieurs histoires en format one-shot.