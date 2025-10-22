Inscription
#Beaux livres

Coffret The Elder Scrolls

Panini, Xxx

Ce coffret est composé des deux livres fondés sur l'univers de The Elder Scrolls, la série de jeux vidéo à succès de Bethesda. A travers ces ouvrages, vous avez fait le premier pas d'un voyage épique qui vous emmènera à travers les vastes étendues et les exquises senteurs, saveurs et textures de Tamriel. Des côtes maritimes de Martelfell, au coeur volcanique de Morrowind, en passant par l'imposante Cyrodiil, vous allez découvrir les nombreuses terres et les cultures faisant partie de ce monde étendu. Les fans se régaleront de la cuisine des Nordiques, des Bosmers, des Argoniens et de bien d'autres, grâce à ces recettes venues des quatre coins de Tamriel.

Paru le 05/11/2025

Panini comics

70,00 €

9791039139472
