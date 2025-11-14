"Rien n'est plus indigne d'un peuple civilisé que de se laisser gouverner sans résistance par une clique de dirigeants irresponsables, obéissant aux instincts les plus vils". Voilà ce que professait le premier tract antinazi diffusé par la Rose blanche, un groupe clandestin d'étudiants de Munich, dont Alexander Schmorell était l'un des éléments moteurs. Avec ses compagnons de diverses confessions, il a tout risqué pour combattre le naufrage d'une société en perte de repères. En 1943, ces jeunes seront arrêtés et exécutés. Voici la biographie captivante d'un jeune homme plein d'énergie, amoureux de la vie et qui, animé de sa foi chrétienne orthodoxe, était prêt à se sacrifier pour rester fidèle à ses convictions. En 2012, l'Eglise russe orthodoxe l'a officiellement reconnu comme martyr et saint. L'histoire de sa vie, disponible en français pour la première fois, est relatée de façon passionnante et abondamment documentée par des lettres et témoignages d'époque.