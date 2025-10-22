Cyberpunk 2077 : Psycho Squad

Un corpo netrunner devenu cyberpsycho prend le contrôle d'un bâtiment entier et fait des dizaines de victimes : une nouvelle mission pour l'escouade SPAR Delta. Cette fois, la situation tourne au cauchemar, et l'équipe reçoit un nouveau chef, au goût prononcé pour la violence. Entre un membre hanté par un passé trouble et un autre guidé par des idéaux forts, la lutte s'intensifie entre MaxTac et les psychopathes qu'ils traquent. Les comics de la franchise Cyberpunk 2077 continuent de séduire un public fidèle. Psycho Squad est le neuvième opus de la collection (sans compter le roman disponible dans notre catalogue). A noter que depuis le 5 juin, le jeu vidéo a gagné de nouveaux fans grâce à sa sortie sur Switch 2.