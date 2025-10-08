Inscription
Mystère à la montagne

Sandra Lebrun, Patrick Morize

Un bruit inquiétant résonne dans la montagne. Sherlock Holmes va confier cette nouvelle enquête à son fidèle compagnon, son chien Voyou. Mais le chien détective a besoin de toi... Dans ce livre, tu trouveras : - 64 pages de jeux pour enquêter comme Sherlock Holmes ! - Une super loupe magique à filtre rouge, pour jouer et résoudre les énigmes sans avoir besoin de savoir lire : cherche et trouve, labyrinthes, 7 différences, coloriages codés, points à relier... Sherlock Holmes compte sur toi !

Chez Larousse

Auteur

Sandra Lebrun, Patrick Morize

Editeur

Larousse

Genre

Livres-jeux

Mystère à la montagne

Paru le 08/10/2025

64 pages

Larousse

15,99 €

9782036072268
