Mystère à la montagne

Un bruit inquiétant résonne dans la montagne. Sherlock Holmes va confier cette nouvelle enquête à son fidèle compagnon, son chien Voyou. Mais le chien détective a besoin de toi... Dans ce livre, tu trouveras : - 64 pages de jeux pour enquêter comme Sherlock Holmes ! - Une super loupe magique à filtre rouge, pour jouer et résoudre les énigmes sans avoir besoin de savoir lire : cherche et trouve, labyrinthes, 7 différences, coloriages codés, points à relier... Sherlock Holmes compte sur toi !