Night Club Tome 2

Devenir un vampire a tout changé pour Danny Garcia : force, vitesse, pouvoir... Grisé, il a partagé ce "don" avec ses deux meilleurs amis, Sam et Amy. Ensemble, ils forment un trio de super-héros vampires. Mais derrière leurs pouvoirs, ce sont encore des ados, et quand Sam découvre que Danny et Amy sortent ensemble, son coeur se brise. Et les conséquences de cette tension vont s'avérer sanglantes. Deuxième volet de cette saga mêlant super-héros, vampires et drame adolescent, signée Mark Millar (The Magic Order, Superman : Red Son) et Juanan Ramirez (Fantastic Four, Carnage).