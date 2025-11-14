Weird Tales & Fantasy

Superman transformé en lion par Circé, ou en fourmi pour pouvoir communiquer avec elles... Batman devant changer sans cesse la couleur de son costume pour distraire un sniper qui veut s'attaquer à Robin... Flash qui voit la taille de sa tête considérablement agrandi pour aucune raison valable... Avant de passer à la moulinette de l'Age Sombre dans les années 1980, les héros que l'on connaît vivaient des aventures aussi drôles et légères dans le ton qu'extrêmement loufoque dans la forme. Ces histoires oubliées, qui ont pourtant marqué toute une génération de lecteurs, refont aujourd'hui surface, et ouvrent une fenêtre sur ce passé insouciant pour notre plus grand plaisir !