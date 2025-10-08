Mon kit de broderie Bridgerton

Si vous aimez l'univers raffiné de La Chronique des Bridgerton et que vous souhaitez réaliser des travaux d'aiguilles comme Daphné ou Lady Violet, ce coffret est fait pour vous ! Que vous soyez une brodeuse aguerrie ou débutante, découvrez ces deux jolis motifs à broder et suivez les indications du livret explicatif pour tout connaître des différents points. Tout le matériel pour réaliser vos broderies : -1 livret avec les différents points expliqués en pas à pas -2 toiles en coton imprimées couleur, à broder -1 tambour à broder -1 aiguille -6 échevettes de fil