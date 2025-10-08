Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mon kit de broderie Bridgerton

Ophelie Dhayere

ActuaLitté
Si vous aimez l'univers raffiné de La Chronique des Bridgerton et que vous souhaitez réaliser des travaux d'aiguilles comme Daphné ou Lady Violet, ce coffret est fait pour vous ! Que vous soyez une brodeuse aguerrie ou débutante, découvrez ces deux jolis motifs à broder et suivez les indications du livret explicatif pour tout connaître des différents points. Tout le matériel pour réaliser vos broderies : -1 livret avec les différents points expliqués en pas à pas -2 toiles en coton imprimées couleur, à broder -1 tambour à broder -1 aiguille -6 échevettes de fil

Par Ophelie Dhayere
Chez Larousse

|

Auteur

Ophelie Dhayere

Editeur

Larousse

Genre

Broderie, point de croix

Mon kit de broderie Bridgerton

Ophelie Dhayere

Paru le 08/10/2025

8 pages

Larousse

19,99 €

ActuaLitté
9782036070615
© Notice établie par ORB
