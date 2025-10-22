Inscription
Katana Beast Tome 3

Akimine Kamijyo, Akimine Kamijo

Hijimaru et ses compagnons poursuivent leur route aux côtés de leur nouveau camarade, Koutari. Mais leur périple est rapidement interrompu par le redoutable roi loup, Robo. Pendant ce temps, Ibusuki est troublé par l'apparition de l'énigmatique épéiste-bête "Lapin" , une créature dont personne ne croyait à l'existence. Déterminé, Hidemaru annonce son intention de rallier Toshito et Robo à sa cause. Et quoi de mieux qu'une épreuve de force pour y parvenir ? Il libère toute sa puissance face à des adversaires qui montrent les crocs !! Akimine Kamijyo est une figure incontournable du manga, connue pour Samurai Deeper Kyo, un classique du récit historique et guerrier actuellement réédité chez Kana. Elle est aussi l'autrice de Code : Breaker chez Pika et a même été assistante de Rumiko Takahashi. Aujourd'hui, elle fait son grand retour en France chez Panini Manga avec Juushin no Katana. Fidèle à l'esprit de son oeuvre la plus emblématique, ce nouveau titre mêle arts martiaux et fantastique, porté par son trait reconnaissable entre mille.

Chez Panini comics

Paru le 22/10/2025

Panini comics

7,29 €

9791039138253
