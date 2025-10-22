Pour célébrer un demi-siècle d'Umour et Bandessinées, Fluide Glacial a imaginé une déformation de l'espace-temps de l'univers du magazine. Tous les personnages ont quitté leur planche pour aller voir les copains des pages d'à côté, au détriment du bon vouloir de leurs créateurs ! Clark Gaybeul chez les Bidochon, Cosmik Roger dans l'univers de Monsieur Léon, la rencontre entre Pépé malin et les Mémés ou encore Carmen cru, Marie-Thérèse des Batignoles et Super Dupont qui baladent d'une série à l'autre... Cet album rassemble tous les épisodes réalisés pour fêter les 50 ans de Fluide Glacial publiés dans le magazine. Mais vous y trouverez aussi quelques pépites inédites... Bienvenue dans un méli-mélo bien foutraque et bien marrant !