#Imaginaire

Fluide Glacial

Fluide Glacial

ActuaLitté
Pour célébrer un demi-siècle d'Umour et Bandessinées, Fluide Glacial a imaginé une déformation de l'espace-temps de l'univers du magazine. Tous les personnages ont quitté leur planche pour aller voir les copains des pages d'à côté, au détriment du bon vouloir de leurs créateurs ! Clark Gaybeul chez les Bidochon, Cosmik Roger dans l'univers de Monsieur Léon, la rencontre entre Pépé malin et les Mémés ou encore Carmen cru, Marie-Thérèse des Batignoles et Super Dupont qui baladent d'une série à l'autre... Cet album rassemble tous les épisodes réalisés pour fêter les 50 ans de Fluide Glacial publiés dans le magazine. Mais vous y trouverez aussi quelques pépites inédites... Bienvenue dans un méli-mélo bien foutraque et bien marrant !

Par Fluide Glacial
Chez Fluide Glacial

|

Auteur

Fluide Glacial

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

Fluide Glacial

Fluide Glacial

Paru le 22/10/2025

160 pages

Fluide Glacial

26,90 €

ActuaLitté
9791038209237
