Pierre Petit

Chez Larousse
Envie d'enrichir votre culture générale et d'immortaliser vos lectures, vos visites d'expositions ou vos répliques de films préférées ? Ce carnet n'attend plus que vous ! Littérature, cinéma, musique, art... Laissez-vous guider par des recommandations inspirantes, des défis ludiques et des pages à remplir selon vos envies pour garder une trace de vos découvertes culturelles ! Entre bingos thématiques, challenges créatifs et rubriques pour consigner vos coups de coeur, ce carnet deviendra le compagnon idéal de vos aventures culturelles !

Paru le 08/10/2025
132 pages

12,90 €

9782036056763

Editeur

Larousse

Genre

Référence

Mon carnet de Culture

Pierre Petit

Paru le 08/10/2025

132 pages

Larousse

12,90 €

ActuaLitté
9782036056763
