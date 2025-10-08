Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

A la découverte de la France

Jean-Sébastien Petitdemange

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez-vous dans plus de 300 pages étonnantes et passionnantes sur la France pour découvrir les plus beaux trésors du patrimoine, les savoir-faire à la française, les saveurs et spécialités de nos terroirs, ceux qui ont fait la France ou encore nos plus grands champions ! Un magnifique ouvrage à feuilleter rempli de belles illustrations et d'anecdotes savoureuses pour briller en société : les mots régionaux les plus curieux, les expressions les plus mystérieuses, les entreprises les plus anciennes, les personnages les plus célèbres...

Par Jean-Sébastien Petitdemange
Chez Larousse

|

Auteur

Jean-Sébastien Petitdemange

Editeur

Larousse

Genre

France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la découverte de la France par Jean-Sébastien Petitdemange

Commenter ce livre

 

A la découverte de la France

Jean-Sébastien Petitdemange

Paru le 08/10/2025

272 pages

Larousse

30,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036056749
9782036056749
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.