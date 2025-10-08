A la découverte de la France

Plongez-vous dans plus de 300 pages étonnantes et passionnantes sur la France pour découvrir les plus beaux trésors du patrimoine, les savoir-faire à la française, les saveurs et spécialités de nos terroirs, ceux qui ont fait la France ou encore nos plus grands champions ! Un magnifique ouvrage à feuilleter rempli de belles illustrations et d'anecdotes savoureuses pour briller en société : les mots régionaux les plus curieux, les expressions les plus mystérieuses, les entreprises les plus anciennes, les personnages les plus célèbres...