Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Lofa et le souvenir de Mamie Zélie

Aminata Labor, Soto Labor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lofa adore explorer la forêt et jouer avec ses amies, Marv le cafard, Kalo l'escargot, Tulaé l'araignée, Dame-Limace et Mumu la mouche. Mais cette fois, quelque chose a changé. Mamie Zélie, sa grand-mère, est partie pour toujours. Comment garder son souvenir allumé ? Avec ses amies, Lofa part en quête de réponses au parc aux Songes, où vit Biba, un ver qui en sait long sur la mémoire et la mort. Un voyage poétique sur le deuil et les liens invisibles qui nous unissent à celles et ceux que nous aimons.

Par Aminata Labor, Soto Labor
Chez Shed Publishing

|

Auteur

Aminata Labor, Soto Labor

Editeur

Shed Publishing

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lofa et le souvenir de Mamie Zélie par Aminata Labor, Soto Labor

Commenter ce livre

 

Lofa et le souvenir de Mamie Zélie

Aminata Labor, Soto Labor

Paru le 14/11/2025

36 pages

Shed Publishing

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782957749898
9782957749898
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.