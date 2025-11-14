Lofa et le souvenir de Mamie Zélie

Lofa adore explorer la forêt et jouer avec ses amies, Marv le cafard, Kalo l'escargot, Tulaé l'araignée, Dame-Limace et Mumu la mouche. Mais cette fois, quelque chose a changé. Mamie Zélie, sa grand-mère, est partie pour toujours. Comment garder son souvenir allumé ? Avec ses amies, Lofa part en quête de réponses au parc aux Songes, où vit Biba, un ver qui en sait long sur la mémoire et la mort. Un voyage poétique sur le deuil et les liens invisibles qui nous unissent à celles et ceux que nous aimons.