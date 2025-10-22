De retour aux Enfers après la destruction de la communauté dans laquelle elle résidait depuis deux cents ans, Eileen doit se réhabituer à vivre au Pandémonium et à tout ce qu'implique le fait d'être la fille de Lucifer. Entre complots, interminables réunions politiques et soirées d'un goût douteux, elle doit faire face à des ennemis toujours plus retors au sein même d'un gouvernement corrompu. Esquiver les coups de couteau dans le dos est déjà une activité à plein temps, mais si l'on ajoute la recherche de la Pierre d'Eternité, dont la menace est de plus en plus forte, sa relation tumultueuse avec Méphistophélès et d'étranges visions impliquant une créature pré-biblique, c'est le burn out infernal assuré. Pas de repos pour les néphilims.