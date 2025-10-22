Inscription
#Roman étranger

La ballade d'un petit joueur

Brice Matthieussent, Lawrence Osborne

Lord Doyle n'est pas vraiment un Lord, c'est un imposteur, un avocat corrompu qui a passé sa carrière à siphonner l'argent de ses riches clients. Aujourd'hui en fuite, il hante les casinos de Macao, toujours vêtu avec raffinement et paré de ses gants jaunes, déterminé à faire partir en fumée tout son argent, dans une spirale sans fin de grosses pertes et de petits gains. C'est ainsi que commence ce thriller aussi envoûtant que laconique. Lorsque Dame Chance débarque sous les traits de Dao-Ming, une belle et énigmatique âme errante, commence alors une série de gains spectaculaires et incompréhensibles. Mais dans un pays gouverné par la superstition, Doyle découvre qu'à ce niveau d'enjeux il n'est plus question d'argent mais de vie ou de mort. La Ballade d'un petit joueur est un chef-d'oeuvre élégant et sombre : une histoire de fantômes qui rôdent dans le monde des vivants, un conte moral décadent sur un pacte faustien conclu, non pas avec le diable, mais avec la main capricieuse de la fortune.

Par Brice Matthieussent, Lawrence Osborne
Chez L'Herne

|

Auteur

Brice Matthieussent, Lawrence Osborne

Editeur

L'Herne

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retrouver tous les articles sur La ballade d'un petit joueur par Brice Matthieussent, Lawrence Osborne

Commenter ce livre

 

La ballade d'un petit joueur

Lawrence Osborne trad. Brice Matthieussent

Paru le 29/10/2025

352 pages

L'Herne

22,00 €

9791031904559
