On peut tout faire à l'Airfryer AF500

Le livre officiel pour utiliser son air fryer Ninja® AF500 au quotidien, du petit déjeuner jusqu'au dîner ! Avec l'Air fryer Ninja® AF500, vous pouvez frire sans huile, rôtir, cuire, griller, réchauffer, faire croustiller, faire lever vos pâtes à pains ou brioches et déshydrater tous vos aliments préférés ! Cuisinez dans la MEGAZONE pour toute votre famille. Découvrez 50 recettes savoureuses pour rendre votre quotidien plus gourmand de l'apéro au dessert : - Brioche tressée - Pain de flocons d'avoin complets aux fruits secs - Galettes d'avocat au cottage cheese, pousses d'épinards et parmesan - Pizza froisées 3 en 1 - Côte de boeuf grillée, tomates aux herbes de Provence - Magrets de canard farcis aux figues et fruits secs - Palette à l'ananas façon antillaise - Curry jaune de poissons et haricots blancs - Bars au fenouil et aux herbes - Flan à la pistache