L'Inde dans votre cuisine, l'émotion en plus. Tout a commencé par un voyage. Une rencontre culinaire inoubliable, une révélation sensorielle, un coupe de foudre pour l'Inde et sa gastronomie. De cette passion est né ce livre : 90 recettes indiennes, simples, vibrantes, accessibles, pour faire entrer chez vous toute la richesse d'une cuisine millénaire. Pensé pour les curieux comme pour les passionnés, ce livre vous invite à explorer une Inde culinaire authentique, à travers des recettes maison, des produits bruts, et une approche respectueuse des ingrédients.

Auteur

The Kuna Family

Editeur

Hachette

Genre

Guides gastronomiques

Cuisine indienne

The Kuna Family

Paru le 08/10/2025

320 pages

Hachette

35,00 €

9782017350156
© Notice établie par ORB
