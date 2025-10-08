Cuisine indienne

L'Inde dans votre cuisine, l'émotion en plus. Tout a commencé par un voyage. Une rencontre culinaire inoubliable, une révélation sensorielle, un coupe de foudre pour l'Inde et sa gastronomie. De cette passion est né ce livre : 90 recettes indiennes, simples, vibrantes, accessibles, pour faire entrer chez vous toute la richesse d'une cuisine millénaire. Pensé pour les curieux comme pour les passionnés, ce livre vous invite à explorer une Inde culinaire authentique, à travers des recettes maison, des produits bruts, et une approche respectueuse des ingrédients.