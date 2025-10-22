Tremblez !

Une famille entière manipulée pour commettre les plus horribles crimes, une écolière froidement assassinée par son amie, une hôtesse de bar droguée puis mutilée, l'étrange dégustation d'un curry mortel... Toutes ces histoires réelles se sont déroulées au Japon et ont eu un retentissement important dans la presse nationale... Mais restent encore à découvrir en France ! A la manière d'une HVF, découvrez le déroulé des faits et de l'enquête, la psychologie des protagonistes, les débats pendant les procès et des focus culturels pour bien comprendre le contexte de ces glaçantes histoires nippones. Comme il le fait avec brio sur sa chaîne Youtube et dans ses deux premiers livres, McSkyz nous raconte 8 nouvelles affaires de true crime haletantes, dans une ambiance aussi terrible qu'angoissante.