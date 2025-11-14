Parcoursup, mode d'emploi

Toutes les réponses pour réussir son orientation post-bac et obtenir la formation de son choix ! De la création du dossier à l'inscription administrative définitive, l'auteur propose des trucs et astuces, des conseils, et surtout expose tout le processus à suivre, de façon chronologique, pour réussir son inscription sur la plateforme nationale Parcoursup. Les nouvelles formations, le nouveau calendrier, les nouvelles consignes, les attendus des établissements, les possibilités de réponses, les éléments nécessaires du dossier de candidature... Tout ce qui peut dérouter et angoisser les candidats et leurs parents est abordé, illustré et expliqué simplement pour permettre une orientation réfléchie et une utilisation optimale de la plateforme.