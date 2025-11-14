Inscription
#Essais

Parcoursup, mode d'emploi

Julie Mleczko

ActuaLitté
Toutes les réponses pour réussir son orientation post-bac et obtenir la formation de son choix ! De la création du dossier à l'inscription administrative définitive, l'auteur propose des trucs et astuces, des conseils, et surtout expose tout le processus à suivre, de façon chronologique, pour réussir son inscription sur la plateforme nationale Parcoursup. Les nouvelles formations, le nouveau calendrier, les nouvelles consignes, les attendus des établissements, les possibilités de réponses, les éléments nécessaires du dossier de candidature... Tout ce qui peut dérouter et angoisser les candidats et leurs parents est abordé, illustré et expliqué simplement pour permettre une orientation réfléchie et une utilisation optimale de la plateforme.

Par Julie Mleczko
Chez Studyrama

|

Auteur

Julie Mleczko

Editeur

Studyrama

Genre

Orientation

Retrouver tous les articles sur Parcoursup, mode d'emploi par Julie Mleczko

Commenter ce livre

 

Parcoursup, mode d'emploi

Julie Mleczko

Paru le 04/12/2025

200 pages

Studyrama

9,90 €

ActuaLitté
9782759058846
