Les 50 voyages à faire dans sa vie en Europe

Philippe Gloaguen

Vous connaissez Venise, mais connaissez-vous Vicence, Ravenne ou Mantoue ? Vous avez déjà visité les Cyclades, mais êtes-vous déjà allé dans les îles du Dodécanèse ? Il reste toujours des coins secrets - et superbes ! - à découvrir en Europe, même dans les endroits que l'on croit connaître par coeur. Voici 50 idées de voyage pour sortir des sentiers battus, et voyager loin des foules. De la Norvège à la Slovénie, en passant par la Croatie, la Grèce, l'Allemagne, l'Islande, l'Espagne ou l'Italie, nous vous proposons des trésors mais aussi des perles méconnues, voire cachées, qui vous feront découvrir de nouveaux aspects des pays que vous appréciez déjà... et qui vous les feront aimer encore plus ! Découvrir la fantastique région des fjords du nord-ouest de l'Islande, sillonner les alpes bavaroises dans le sud de l'Allemagne, explorer le nord de la Croatie du côté des parcs, faire le tour de l'île de Minorque, arpenter les paysages bucoliques de Transylvanie, explorer le Minho, splendide région verte au nord de Porto, embarquer dans l'une des plus belles lignes de trains d'Europe en Suisse, randonner et découvrir la nature généreuse de Madère... Nos auteurs vous confient tous leurs trésors et vous embarquent pour un tour d'Europe en version XXL. Véritable livre d'inspiration, ce beau-livre est aussi un voyage à lui tout seul et s'adresse à tous les routards, passionnés, curieux, et amoureux de voyages avec un grand V. Une mine d'or qui vous donnera toutes les pistes pour vous aider à choisir votre prochaine destination, ou vous fera tout simplement rêver et parcourir les merveilles de notre continent depuis votre canapé. Un livre hors norme, qui est plus que jamais une célébration du voyage, une incitation à larguer les amarres et à céder à l'appel du large.

Paru le 08/10/2025

360 pages

39,95 €

9782017338048
