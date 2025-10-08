Le Trésor de l'Atlantide - 5 cartes et 130 énigmes

Une grande aventure à la recherche de la mystérieuse cité engloutie de l'Atlantide, un mythe qui continue de fasciner petits et grands, génération après génération. Et même les explorateurs et les historiens. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si elle a existé. 130 énigmes et jeux répartis en 5 chapitres. 5 cartes dans leurs enveloppes (une par chapitre) à déplier et à étudier. Elles correspondent à 5 lieux de la Méditerranée et guident le lecteur jusqu'à l'Atlantide et à son exploration. 5 cristaux à récupérer pour espérer trouver la cité légendaire. Une loupe pour trouver des indices cachés dans les cartes, ainsi que le trésor final.