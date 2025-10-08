Inscription
#Album jeunesse

Le Trésor de l'Atlantide - 5 cartes et 130 énigmes

Stéphanie Alastra, Virgile Turier

Une grande aventure à la recherche de la mystérieuse cité engloutie de l'Atlantide, un mythe qui continue de fasciner petits et grands, génération après génération. Et même les explorateurs et les historiens. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si elle a existé. 130 énigmes et jeux répartis en 5 chapitres. 5 cartes dans leurs enveloppes (une par chapitre) à déplier et à étudier. Elles correspondent à 5 lieux de la Méditerranée et guident le lecteur jusqu'à l'Atlantide et à son exploration. 5 cristaux à récupérer pour espérer trouver la cité légendaire. Une loupe pour trouver des indices cachés dans les cartes, ainsi que le trésor final.

Par Stéphanie Alastra, Virgile Turier
Chez Hachette

|

Auteur

Stéphanie Alastra, Virgile Turier

Editeur

Hachette

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Le Trésor de l'Atlantide - 5 cartes et 130 énigmes

Stéphanie Alastra, Virgile Turier

Paru le 22/10/2025

160 pages

Hachette

15,95 €

9782017335696
© Notice établie par ORB
