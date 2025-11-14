Inscription
#Essais

Géographie de la population, géographie urbaine, géographie rurale

Alexandra Monot

ActuaLitté
Un manuel synthétique sur les grands thèmes de la géographie de la population, de la géographie urbaine et de la géographie rurale. Cours structurés, croquis et cartes, compositions et commentaires de documents guidés : l'essentiel pour réussir le nouveau CAPES. Ce volume sur la géographie de la population, la géographie urbaine et la géographie rurale répond aux attentes du nouveau CAPES. Il se compose de trois parties de cours synthétiques, accompagnées des rappels essentiels, de cartes et de croquis originaux. Pour l'entraînement, deux commentaires de documents guidés et deux compositions illustrent la méthodologie attendue. Accessible et structuré, ce manuel offre une approche claire et efficace pour réviser les thématiques majeures de ce programme et réussir le CAPES.

Par Alexandra Monot
Chez Bréal

|

Auteur

Alexandra Monot

Editeur

Bréal

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

Géographie de la population, géographie urbaine, géographie rurale

Alexandra Monot

Paru le 04/12/2025

160 pages

Bréal

18,00 €

ActuaLitté
9782749557953
