Frissons à Halloween

Des bonbons ou un sort ? Sami et Julie fêtent Halloween avec leurs amis Tom et Léna, mais... gare aux fantômes ! Ce niveau 2 est conçu pour les enfants en milieu de CP. " J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance. En plus de la petite histoire, le livre contient : des conseils pour accompagner l'enfant dans ses premières lectures, la présentation des personnages, des activités pour préparer la lecture, et à la fin : " As-tu bien compris l'histoire ? " pour donner du sens à ce que l'enfant a lu et aller plus loin que le simple déchiffrage ainsi qu'une rubrique " Et toi, qu'en penses-tu ? " avec des petites questions pour " faire réfléchir " ou simplement discuter autour de l'histoire.