Elle déteste tout ce qu'il représente. Lui, vénère chacun de ses pas. Ree hait Noël... et les elfes. Alors, lorsque son père recueille l'un d'entre eux, blessé, trois semaines avant les fêtes, elle voit rouge. Surtout quand l'inconnu, rebaptisé Angel, s'installe chez eux et comble le vide laissé par son frère décédé... Peu à peu, la jeune femme découvre qu'Angel appartient à un monde régi par des lois ancestrales et cruelles, où le pouvoir se conquiert dans le sang. Un monde que Ree craint mais qu'elle va devoir affronter pour apprivoiser l'étincelle de magie qui s'éveille en elle. Mais à mesure que la colère gronde dans le clan des faes et que les secrets remontent à la surface, Ree doute. Qui est vraiment Angel ? Et si sa présence auprès d'elle n'était pas le fruit d'un hasard ?