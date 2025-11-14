Inscription
#Imaginaire

Le clan des Faes

Lotte Sardane

ActuaLitté
Elle déteste tout ce qu'il représente. Lui, vénère chacun de ses pas. Ree hait Noël... et les elfes. Alors, lorsque son père recueille l'un d'entre eux, blessé, trois semaines avant les fêtes, elle voit rouge. Surtout quand l'inconnu, rebaptisé Angel, s'installe chez eux et comble le vide laissé par son frère décédé... Peu à peu, la jeune femme découvre qu'Angel appartient à un monde régi par des lois ancestrales et cruelles, où le pouvoir se conquiert dans le sang. Un monde que Ree craint mais qu'elle va devoir affronter pour apprivoiser l'étincelle de magie qui s'éveille en elle. Mais à mesure que la colère gronde dans le clan des faes et que les secrets remontent à la surface, Ree doute. Qui est vraiment Angel ? Et si sa présence auprès d'elle n'était pas le fruit d'un hasard ?

Par Lotte Sardane
Chez Happily Ever After

|

Auteur

Lotte Sardane

Editeur

Happily Ever After

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Le clan des Faes

Lotte Sardane

Paru le 14/11/2025

Happily Ever After

20,90 €

ActuaLitté
9782494707757
