J'ai kidnappé un mafieux pour Noël

Elle voulait kidnapper son frère pour Noël... elle s'est retrouvée avec un mafieux. Cette année, Mikaëla est bien décidée à offrir à sa mère le plus beau des cadeaux : un Noël en famille. Mais comme chaque année, son frère Enzo brille par son absence. Décidée à changer les choses, Mikaëla élabore un plan audacieux : kidnapper son frère pour le forcer à participer aux festivités. Mais rien ne se passe comme prévu quand ses amies se trompent de cible... et capturent Valentino à la place. Membre de la mafia italienne, Valentino est aussi séduisant que dangereux et traqué par des ennemis prêts à tout pour le tuer. Pour s'en sortir, il n'a pas d'autres choix que de se faire passer pour le petit ami de Mikaëla. Un faux couple, un vrai danger... cette année Noël s'annonce explosif.