Un Noël... plein de surprises ! Cette année, Sami et Julie passent Noël dans un chalet à la montagne. Tout est parfait : la neige, le magnifique sapin, le délicieux repas que Papa et Maman ont préparé. Oui, mais c'est sans compter sur les drôles de catastrophes qui s'enchaînent les unes après les autres... Sami soupçonne des lutins farceurs de leur jouer des tours, mais les lutins, ça n'existe pas. N'est-ce pas ? Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.