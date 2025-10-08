A la Palestine : son peuple, ses produits, sa terre. Cet ouvrage est une hommage à la beauté de l'exploration culinaire et à l'influence profonde qu'elle peut exercer sur nos vies. Il témoigne du réconfort et de l'inspiration que l'on peut puiser en cuisine, même dans les moments les plus difficles. Boustany vous emmène dans un voyage qui retrace l'histoire gastronomique de ma terre natale, la Palestine, avec une approche originale, en vous faisant découvrir les recettes auxquelles je reviens sans cesse, remises dans leur contexte. Autant de plats à partager, qui nourissent l'âme et célèbrent la vie. Illustrations de couverture par Claire Rochford