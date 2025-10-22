Les escrocs

Compte tenu de leur potentiel explosif, rien ne justifie qu'on ne prenne pas à l'égard des idées dans la vie intellectuelle et politique les mêmes précautions que celles qu'on doit avoir dans le domaine marchand. Dans la dure loi du monde économique, il n'y a pas de rendement sans risque et les gens ne nous veulent pas forcément du bien. Ce n'est pas parce qu'on nous promet une bonne affaire que c'en est vraiment une. Et ce n'est pas parce qu'on nous raconte qu'il s'agit de lutter contre des injustices, de sauver la planète et de promouvoir l'égalité homme-femmes que c'est vraiment le cas. Le militant est bien souvent un escroc comme un autre, usant des mêmes ressorts : pour ferrer sa proie, une proposition alléchante, et pour la convaincre, la confiance et la confusion. Inspiré des méthodes du renseignement financier (dont l'auteur est spécialiste), cet ouvrage veut permettre de détecter le " blanchiment d'idées sales " et les vrais ressorts de la manipulation dans le domaine des idées. Editorialiste et chroniqueuse, Julie Graziani conseille des entreprises en difficultés depuis plus de vingt ans. Elle a par ailleurs collaboré à "28 minutes ", sur Arte, à LCI et BFM TV. Elle est l'auteur d'un ouvrage remarqué , Tout le monde peut s'en sortir (L'Observatoire, 2020).