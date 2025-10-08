Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

A contre-sens Tome 3

Nathalie Nédélec-Courtès, Mercedes Ron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre Nick et moi, les choses ont toujours été compliquées. Mais malgré les obstacles que nous avons traversés, l'amour n'a cessé de l'emporter. Cette fois-ci, pourtant, je sais que tout est différent. J'ai commis une terrible erreur. Neuf mois et des milliers de kilomètres me séparent de celui que j'aime. Alors que je n'ai plus aucune nouvelle de lui, je désespère qu'il me pardonne un jour. Le poids de mes erreurs aura-t-il raison de notre histoire ?

Par Nathalie Nédélec-Courtès, Mercedes Ron
Chez Hachette

|

Auteur

Nathalie Nédélec-Courtès, Mercedes Ron

Editeur

Hachette

Genre

Girls

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A contre-sens Tome 3 par Nathalie Nédélec-Courtès, Mercedes Ron

Commenter ce livre

 

A contre-sens Tome 3

Mercedes Ron trad. Nathalie Nédélec-Courtès

Paru le 08/10/2025

540 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017321682
9782017321682
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.