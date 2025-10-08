A contre-sens Tome 3

Entre Nick et moi, les choses ont toujours été compliquées. Mais malgré les obstacles que nous avons traversés, l'amour n'a cessé de l'emporter. Cette fois-ci, pourtant, je sais que tout est différent. J'ai commis une terrible erreur. Neuf mois et des milliers de kilomètres me séparent de celui que j'aime. Alors que je n'ai plus aucune nouvelle de lui, je désespère qu'il me pardonne un jour. Le poids de mes erreurs aura-t-il raison de notre histoire ?