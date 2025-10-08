La cuisine du Portugal

90 recettes... avec amour Plus qu'un livre de recettes, c'est une histoire de transmission. Celle d'un héritage familial et culinaire, né entre le Portugal et la France. Des gestes simples, des plats généreux qui racontent le partage, des odeurs pleines d'amour et de souvenirs. A travers ces pages, redécouvrez les grands classiques de la cuisine portugaise mais aussi les plats du quotidien, ceux qui réchauffent le corps et les coeurs. Une cuisine vraie, sincère, enracinée dans la terre et portée par la mer. Bienvenue dans une maison où chaque recette est en quelque sorte une célébration.