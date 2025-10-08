Inscription
#Beaux livres

La cuisine du Portugal

Annabelle Schachmes

90 recettes... avec amour Plus qu'un livre de recettes, c'est une histoire de transmission. Celle d'un héritage familial et culinaire, né entre le Portugal et la France. Des gestes simples, des plats généreux qui racontent le partage, des odeurs pleines d'amour et de souvenirs. A travers ces pages, redécouvrez les grands classiques de la cuisine portugaise mais aussi les plats du quotidien, ceux qui réchauffent le corps et les coeurs. Une cuisine vraie, sincère, enracinée dans la terre et portée par la mer. Bienvenue dans une maison où chaque recette est en quelque sorte une célébration.

Par Annabelle Schachmes
Chez Hachette

|

Auteur

Annabelle Schachmes

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine méditerranéenne

La cuisine du Portugal

Annabelle Schachmes

Paru le 08/10/2025

308 pages

Hachette

30,00 €

9782017318422
