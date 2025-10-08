Ecran noir

Et si l'horreur au cinéma n'était que le reflet d'une réalité bien plus sombre ? Derrière les figures monstrueuses et les scènes glaçantes de Massacre à la tronçonneuse, La Colline a des yeux, M le Maudit ou encore Ca, se cachent des histoires vraies. Meurtres en série, légendes sanglantes ou rituels sataniques : le réel dépasse parfois (souvent) la fiction. Dans cet ouvrage, Eric Libiot explore vingt oeuvres marquantes du cinéma d'horreur et révèle les évènements - authentiques ou fantasmés - qui les ont inspirées. Chaque chapitre propose une double lecture : une analyse du film et de ce qu'il dit de notre société, suivie d'une plongée dans l'affaire qui l'a nourri. Un livre fascinant, où le cinéma d'horreur devient révélateur de nos peurs collectives... et de la noirceur du monde réel.