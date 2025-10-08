Inscription
#Essais

Ecran noir

Eric Libiot, Fossoyeur de films Le, François Theurel

ActuaLitté
Et si l'horreur au cinéma n'était que le reflet d'une réalité bien plus sombre ? Derrière les figures monstrueuses et les scènes glaçantes de Massacre à la tronçonneuse, La Colline a des yeux, M le Maudit ou encore Ca, se cachent des histoires vraies. Meurtres en série, légendes sanglantes ou rituels sataniques : le réel dépasse parfois (souvent) la fiction. Dans cet ouvrage, Eric Libiot explore vingt oeuvres marquantes du cinéma d'horreur et révèle les évènements - authentiques ou fantasmés - qui les ont inspirées. Chaque chapitre propose une double lecture : une analyse du film et de ce qu'il dit de notre société, suivie d'une plongée dans l'affaire qui l'a nourri. Un livre fascinant, où le cinéma d'horreur devient révélateur de nos peurs collectives... et de la noirceur du monde réel.

Par Eric Libiot, Fossoyeur de films Le, François Theurel
Chez Hachette

|

Auteur

Eric Libiot, Fossoyeur de films Le, François Theurel

Editeur

Hachette

Genre

Criminalité

Ecran noir

Eric Libiot, François Theurel

Paru le 15/10/2025

256 pages

Hachette

22,00 €

