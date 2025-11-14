Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Histoire de l'art des Antilles françaises en contexte esclavagiste et post-esclavagiste (XIXe siècle - 1943)

Christelle Lozère

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage ouvre la voie à une histoire de l'art des Antilles décentrée et renouvelée de la période esclavagiste et post-esclavagiste. Il est basé sur un travail de recherches, de grande ampleur, inédit et fondateur. Dès la fin du XVIII ? siècle, les sources archivistiques témoignent de pratiques picturales amatrices et professionnelles en Guadeloupe et en Martinique. Elles révèlent l'émergence d'un marché de l'art européen et inter-caribéen, qui se développe au XIX ? siècle avec l'essor de l'école du paysage pittoresque et de la photographie, avant de prendre une ampleur et une résonance particulières dans la première moitié du XX ? siècle. Ce travail de recherches, mené depuis une dizaine d'années, aborde les artistes (600 environ), et les oeuvres qui ont construit les imaginaires caribéens en mutation. Depuis les Antilles, il souligne les absences, les silences, les fractures, les blocages, les préjugés, le poids du modèle académique et son esthétique "? beaux-arts ? ", celui des propagandes impériales assimilationnistes et touristiques. Il sort de l'oubli le rôle majeur des femmes artistes, des professeurs de dessin des lycées républicains et des afro-descendants dans l'élaboration d'une vie artistique insulaire solidaire et engagée, porteuse d'espoir de changement et de reconnaissance. Cet ouvrage fondateur ouvre la voie à une histoire de l'art des Antilles décentrée, renouvelée et en réseau avec Paris. Il explore les temporalités, les trajectoires et les dynamiques artistiques au coeur d'un contexte esclavagiste et post-esclavagiste, marqué par des rapports de domination et de contraintes, mais aussi des stratégies de résistance par le contournement.

Par Christelle Lozère
Chez Presses universitaires des Antilles

|

Auteur

Christelle Lozère

Editeur

Presses universitaires des Antilles

Genre

Histoire de l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de l'art des Antilles françaises en contexte esclavagiste et post-esclavagiste (XIXe siècle - 1943) par Christelle Lozère

Commenter ce livre

 

Histoire de l'art des Antilles françaises en contexte esclavagiste et post-esclavagiste (XIXe siècle - 1943)

Christelle Lozère

Paru le 04/12/2025

200 pages

Presses universitaires des Antilles

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488234207
9782488234207
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.