Une histoire du roman

La nouvelle référence des passionnés de lecture - De l'Antiquité à nos jours : les évolutions et les liens entre les époques. - Un classement par thème : des romans d'aventures aux grandes fresques historiques, de la science-fiction à l'analyse sociale et politique en passant par le polar, la fiction écologique ou le roman psychologique, autobiographique ou de fait divers. - Des écrivains aux voix singulières : de François Rabelais à Margaret Atwood, d'Emily Brontë à Franz Kafka, de George Sand à Haruki Murakami... Plus de 300 auteurs abordés. - Des croisements entre auteurs classiques et contemporains pour s'ouvrir à toute la diversité de la création romanesque. - Plus de 150 illustrations, cartes, chronologies et notices pour une immersion dans le genre du roman. - Les coulisses de l'écriture : pourquoi écrire, comment raconter une histoire, comment construire des personnages, comment se faire éditer... Un voyage à travers les formes, les styles et les époques, pour lire autrement... devenir un lecteur critique et écrire à son tour.