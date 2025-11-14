Inscription
#Roman francophone

Juste amis... ou presque

Lina Leson

ActuaLitté
Sarah Depuis l'adolescence, j'ai la chance de faire partie d'un petit groupe d'amis très soudé. Parmi eux, il y a Hugo, mon crush depuis que nos regards se sont croisés. Seulement voilà, alors que j'ai craqué pour lui dès notre première rencontre, lui ne me voit que comme son amie, limite sa petite soeur. Je dois me faire une raison, tourner la page et laisser sa chance à un autre. Hugo Lorsque j'ai emménagé à Troyes, je ne m'attendais pas à m'intégrer aussi facilement. C'était sans compter sur les nouveaux potes de mon frère et plus particulièrement Sarah, sa meilleure amie. Sans que je m'en aperçoive, elle a pris une place de plus en plus importante dans ma vie et avant même que je m'en rende compte, c'était trop tard : je suis désormais coincé dans la friendzone.

Par Lina Leson
Chez Editions LL

|

Auteur

Lina Leson

Editeur

Editions LL

Genre

Romance sexy

Juste amis... ou presque

Lina Leson

Paru le 14/11/2025

416 pages

Editions LL

19,90 €

ActuaLitté
9782487757295
© Notice établie par ORB
