Juste amis... ou presque

Sarah Depuis l'adolescence, j'ai la chance de faire partie d'un petit groupe d'amis très soudé. Parmi eux, il y a Hugo, mon crush depuis que nos regards se sont croisés. Seulement voilà, alors que j'ai craqué pour lui dès notre première rencontre, lui ne me voit que comme son amie, limite sa petite soeur. Je dois me faire une raison, tourner la page et laisser sa chance à un autre. Hugo Lorsque j'ai emménagé à Troyes, je ne m'attendais pas à m'intégrer aussi facilement. C'était sans compter sur les nouveaux potes de mon frère et plus particulièrement Sarah, sa meilleure amie. Sans que je m'en aperçoive, elle a pris une place de plus en plus importante dans ma vie et avant même que je m'en rende compte, c'était trop tard : je suis désormais coincé dans la friendzone.