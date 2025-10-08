Inscription
#Album jeunesse

Minnie rencontre une licorne

Disney, Xxx

ActuaLitté
La collection des premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs découvertes ! Voici l'histoire de Minnie et la licorne dans un album collector qui brille de mille feux, pour encore plus d'émerveillement ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Une couverture collector 100 % holographique arc-en-ciel pour faire rêver les enfants. Résumé : Lily, une petite licorne, s'est perdue. Avec l'aide de Minnie, elle part à la recherche de son arc-en-ciel magique... et se lance dans une partie de cache-cache colorée !

Chez Hachette

Auteur

Disney, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Minnie rencontre une licorne

Disney, Xxx

Paru le 15/10/2025

32 pages

Hachette

5,95 €

ActuaLitté
9782017303459
