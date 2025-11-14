Best of lakes

Niché au coeur des Alpes et baignant dans les rayons du soleil, les lacs italiens embrassent magnifiquement la dolce vita. Le lac de Côme, avec ses villas élégantes et ses jardins en terrasses, offre un cadre digne d'un film romantique. Le lac Majeur, encerclé par les îles Borromées, nous charme par son allure aristocratique. Partout, les gens flânent près des côtes, boivent des spritz au bord de l'eau ruisselante et savourent la cuisine locale. Avec ce mélange de beauté naturelle, d'art de vivre raffiné et de rythme relaxant, la région des lacs italiens est une invitation à ralentir, respirer et pleinement profiter de la douceur de vivre. Sauvage et plus expansif, le lac de Garde mêle montagnes, villages hauts en couleur et sports aquatiques.