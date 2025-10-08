Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Conseillé par nos auteurs, experts de chaque destination, partez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant de nouvelles activités en lien avec la culture de la région. Dans ce titre Réunion, Serge Borchiellini, passionné par cette île où il vit depuis de nombreuses années, vous propose une découverte entièrement revue et enrichie. Embarquez pour un voyage en immersion : Saint-Denis, les côtes est et ouest, les Hautes Plaines, le Sud et les trois cirques. Retrouvez ses meilleurs conseils et ses coups de coeur pour un voyage authentique : - Des circuits sur mesure revues pour découvrir les grands sites naturels, les lagons azur aux poissons étonnants et aussi des coins encore préservés du tourisme. Coups de coeur garantis ! - Les meilleures adresses locales : auberges traditionnelles, boutiques d'artisanat... Des balades et des randonnées pour arpenter les splendides paysages de l'île, s'immerger dans la culture locale ou découvrir un autre visage de la Réunion : les demeures créoles de Saint-Denis, une randonnée autour du pic Adam, les randonnées de la forêt du Tévelave ou les cratères du Piton de la Fournaise.