Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Réunion

Geoffroy Morhain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Conseillé par nos auteurs, experts de chaque destination, partez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant de nouvelles activités en lien avec la culture de la région. Dans ce titre Réunion, Serge Borchiellini, passionné par cette île où il vit depuis de nombreuses années, vous propose une découverte entièrement revue et enrichie. Embarquez pour un voyage en immersion : Saint-Denis, les côtes est et ouest, les Hautes Plaines, le Sud et les trois cirques. Retrouvez ses meilleurs conseils et ses coups de coeur pour un voyage authentique : - Des circuits sur mesure revues pour découvrir les grands sites naturels, les lagons azur aux poissons étonnants et aussi des coins encore préservés du tourisme. Coups de coeur garantis ! - Les meilleures adresses locales : auberges traditionnelles, boutiques d'artisanat... Des balades et des randonnées pour arpenter les splendides paysages de l'île, s'immerger dans la culture locale ou découvrir un autre visage de la Réunion : les demeures créoles de Saint-Denis, une randonnée autour du pic Adam, les randonnées de la forêt du Tévelave ou les cratères du Piton de la Fournaise.

Par Geoffroy Morhain
Chez Hachette

|

Auteur

Geoffroy Morhain

Editeur

Hachette

Genre

La Réunion

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Réunion par Geoffroy Morhain

Commenter ce livre

 

Réunion

Geoffroy Morhain

Paru le 08/10/2025

368 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017295778
9782017295778
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.