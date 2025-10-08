Le guide complet du pendule

Découvrez tous les secrets du pendule. Ce guide complet vous livre toutes les clés pour découvrir la radiesthésie et maîtriser l'art du pendule : le choisir, développer votre sensibilité, faire un bilan vibratoire, mais aussi agir sur votre quotidien. Vous saurez utiliser votre pendule pour répondre à vos questions, mais également pour protéger votre habitation, émettre des ondes pour influencer une situation, agir sur l'aura ou les chakras, créer un remède vibratoire, purifier les énergies ou encore fabriquer des talismans ou objets informés comme les merveilleux cailloux Busby. Avec plus de 50 illustrations, schémas et planches pour pratiquer.