Les légendes de l'Anneau selon Tolkien

L'Anneau Unique de Tolkien est au coeur de l'un des plus grands contes fantastiques jamais racontés et est indéniablement devenu un symbole iconique et puissant dans la littérature. S'appuyant sur des siècles de folklore à travers le monde, ce livre est une enquête minutieuse sur le symbolisme de l'anneau et son influence sur le travail de Tolkien et le monde fantastique qu'il a créé. Découvrez les mythes et les légendes qui ont inspiré Tolkien. Cette version collector grand format relié avec jaspage est le cadeau parfait pour tous les fans des mondes de Tolkien.