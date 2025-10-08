Inscription
#Imaginaire

Les légendes de l'Anneau selon Tolkien

David Day, David Day, Camille Gardeil

ActuaLitté
L'Anneau Unique de Tolkien est au coeur de l'un des plus grands contes fantastiques jamais racontés et est indéniablement devenu un symbole iconique et puissant dans la littérature. S'appuyant sur des siècles de folklore à travers le monde, ce livre est une enquête minutieuse sur le symbolisme de l'anneau et son influence sur le travail de Tolkien et le monde fantastique qu'il a créé. Découvrez les mythes et les légendes qui ont inspiré Tolkien. Cette version collector grand format relié avec jaspage est le cadeau parfait pour tous les fans des mondes de Tolkien.

Par David Day, David Day, Camille Gardeil
Chez Hachette

|

Auteur

David Day, David Day, Camille Gardeil

Editeur

Hachette

Genre

Fantasy

Les légendes de l'Anneau selon Tolkien

David Day, David Day trad. Camille Gardeil

Paru le 08/10/2025

256 pages

Hachette

30,00 €

ActuaLitté
9782017284673
© Notice établie par ORB
