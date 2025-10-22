Dans les vastes étendues du Pas-de-Calais, Simon, agriculteur d'une trentaine d'années, mène une existence solitaire rythmée par les travaux de sa ferme. L'arrivée de Mehran et Soheila, deux Afghans, le confronte soudain à une réalité que les habitants de la région ne peuvent ignorer, celle de ces migrants qui se pressent par centaines sur le littoral dans l'espoir de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Le quotidien de Simon est bouleversé par cette rencontre avec ce frère et cette soeur qui n'ont qu'une obsession : passer. A travers les regards croisés de Simon, d'Elsa - une bénévole engagée dans une association d'aide aux migrants - et de Michel - un marginal vivant dans un blockhaus - se tisse une toile sensible autour de ces vies qui se cherchent, se trouvent et se perdent. Entre les champs de blé et les plages de la Côte d'Opale, les préjugés s'effritent, les barrières culturelles s'estompent, laissant place à une humanité partagée où chacun révèle sa complexité et sa vulnérabilité.